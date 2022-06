Gistel stelt nieuwe recreatiezone voor jongeren voor

In Gistel is het masterplan voor de recreatiezone Zomerloos voorgesteld. De ambitie is om tegen het voorjaar van 2023 een nieuwe accommodatie op maat van de jeugd te openen op een stuk voetbalveld van KEG Gistel. De stad werkt daarvoor samen met Farys.

Het heeft lang geduurd om een goeie plaats te vinden voor dit nieuwe project. Het stadsbestuur en de oppositie kwamen met verschillende voorstellen aandraven. Uiteindelijk is gekozen voor de Zomerloossite. Vlak naast het vrijetijdscentrum.

"We gaan een skate park oprichten, een omni-sportkooi, een Finse looppiste en dan nog enkele monkey bars voor de jeugd. En voor KEG Gistel gaan we een kunstveld inrichten voor de U13", zegt Gauthier Defreyne, burgemeester van Gistel.

En dat als compensatie voor het terreinverlies.

Nood voor jongerenzone

Twintig procent van de Gistels bevolking is jonger dan 18. De Gistelse jeugd heeft na jaren eindelijk iets om naar uit te kijken. Het gaat vooral om jongeren die de speelpleintjes zijn ontgroeid en niet kiezen voor een jeugdbeweging of andere vereniging.

"Het is zelfs nog van toen ik zelf nog twaalf jaar was dat de jeugd vroeg naar een zone waar ze kunnen vertoeven. We hoorden vaak: 'We zitten op een speelplein maar de bewoners willen ons daar weg. Waar kunnen we wel terecht in Gistel?' Nu krijgen ze plaats naast het KEG Gistel op de recreatiezone", zegt burgemeester Defreyne.

Slimme camera's

Een jeugdwerker moet straks het reilen en zeilen op de site in de gaten houden. En er komen ook slimme camera’s. Farys moet nog wel zijn zegen geven over het masterplan. Nog voor de zomervakantie volgt de aanbesteding van dit project van 1,1 miljoen euro.