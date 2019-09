De stad Gistel wil komaf maken met langparkeerder die de blauwe zone aan hun laars lappen. De pakkans was klein, maar dat verandert nu, want vanaf vandaag zal een externe firma controleren.

Vanaf vandaag lopen in Gistel parkeerwachters rond, die toezien op het naleven van de blauwe zone. Wie zijn blauwe schijf niet legt, of langer dan twee uur op een parkeerplaats staat, riskeert een retributie van 25 euro. De eerste twee weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, daarna volgen boetes. De parkeerwachters zullen vier keer per week controleren, op willekeurige tijdstippen.