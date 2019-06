Girlpower tijdens 11e Romeins weekend

Meerdere authentieke re-enactmentgroepen strijken neer in het Abtspark en brengen ons terug naar het rijkelijk verleden. Workshops, gladiatorengevechten, uiteenzettingen, spektakels of gidsbeurten het wordt weer een spannende tweedaagse.



Dit jaar is het thema girlpower. Diverse workshops, demonstraties en evenementen dompelen je onder in de leefwereld van Romeinse meisjes en vrouwen. Het kampement is op zondag 9 juni en maandag 10 juni 2019 gratis en doorlopend te bezoeken. De meeste activiteiten zijn gratis, workshops en gidsbeurten zijn te betalen.