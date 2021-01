Girafje Kamala geboren in Bellewaerde

Afgelopen woensdag is in pretpark Bellewaerde in Ieper een Rotschildgirafje geboren.

De verzorgers hebben het girafje ‘Kamala’ genoemd, naar Kamala Harris, de eerste vrouwelijke vice-president van de Verenigde Staten. "We merken dat het girafje zeer alert en nieuwsgierig is. Ze toont duidelijk vechtlust en is een sterke dame. Hierdoor vonden we het meer dan logisch om het girafje de naam Kamala te geven. Ze werd geboren op dezelfde dag waarop de eerste vrouwelijke vice-president van de V.S. de eed heeft afgelegd. Twee belangrijke gebeurtenissen op één dag", zegt Melissa Nollet, verantwoordelijke voor de dierenafdeling en dierenarts. (lees verder onder de foto)

Bijzonder moment

De draagtijd bedroeg 15 maanden en 6 dagen. De geboorte gebeurt terwijl de moeder rechtop staat. ‘Omstreeks 18 uur zag de nachtwaker op de bewakingsbeelden dat giraf Simone zeer onrustig rondliep in haar stal. Hij heeft vervolgens de verzorgers verwittigd om ter plaatse te komen. Twintig minuten later konden we de pootjes al zien. Vervolgens is alles zeer snel verlopen en in amper een uur en een kwartier was het kalfje geboren. Een zeer bijzonder moment om als team mee te maken”, aldus Pieter Vercruysse, hoofddierenverzorger die tijdens de geboorte aanwezig was.

Meisje

Na amper 5 minuten probeerde het kalf al recht te staan om te drinken bij de moeder. Maar dat zorgde ervoor dat Simone vijandig reageerde tegen haar jong. Daarom hebben de dierenverzorgers ingegrepen en het kalf veilig afgezonderd, en vervolgens de eerste melk gegeven. Hierdoor hebben ze kunnen vaststellen dat de babygiraf een meisje is, 1m83 groot is en ongeveer 58 kg weegt. (lees verder onder de foto)

Bedreigde diersoort

De babygiraf zal de eerste maand in zijn binnenstal blijven. Van zodra het weer het toelaat, minimum 15°C, kan het jong de Savanne ontdekken. Naast het pasgeboren kalfje verblijven er nog drie Rothschildgiraffen in Bellewaerde: de ouders Kito en Simone en hun jong Safiya (geboren in 2019). De geboorte is een opsteker, want de Rotschildgiraf is een sterk bedreigde diersoort. Bellewaerde neemt deel aan een Europees kweekprogramma.