Gin+Kok wordt opgedoekt

Er komt geen zesde editie van Gin+Kok in Blankenberge. De organisatie krijgt veel minder subsidies, en daardoor kan het culinair evenement niet meer doorgaan.

Volgens de organisatoren van Blankenberge Bruist waren de subsidies al lang aangevraagd, en was er een mondelinge toestemming. Maar het stadbestuur wil voortaan alle private initiatieven gelijkwaardig behandelen en dus ook een gelijk bedrag geven, en dat is 5.000 euro in plaats van 20.000 euro. Het betreurt dat Gin+Kok niet meer zal plaatsvinden.

Guy De Coninck (Blankenberge Bruist): “Met de intrekking van de subsidie, die nochtans door het vorige beleid ingepland stond voor minstens 5 jaar, treft men niet alleen de organisatie, men treft ook de bevolking, de restaurateurs , de cafés rond de markt en opnieuw de hoteliers die annulaties zullen mogen verwachten. ‘Kok aan zee’ in de Haan bekomt 27.000 euro voor een gelijkaardig event. In Knokke wordt Mise en Plage uitgebreid met een tweede weekend. Brugge komt met een vernieuwd concept maar in Blankenberge wordt alles van tafel geveegd.”

