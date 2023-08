Gigantische loods biedt Haven van Oostende meer mogelijkheden

In Oostende is een nieuwe havenloods in gebruik genomen. Het gaat om een loods van bijna 7.000 vierkante meter op het haventerrein voor hernieuwbare energie-installaties. De Rebo-loods versterkt de polyvalentie van de zwaarlastterminal en biedt meer mogelijkheden.

Vanmorgen is de gigantische opslagplaats officieel in gebruik genomen. De loods kost bijna vier miljoen euro. Dat is een stevige investering, maar Rebo, dochteronderneming van de haven, verwacht heel wat van de polyvalente opslagruimte. Schepen kunnen er vanaf nu goederen op de kade zetten die ook binnenin de loods gestockeerd kunnen worden. "Het is de bedoeling dat de haven sterker wordt en dat we ons differentiëren op verschillende vlakken. Dankzij de nieuwe loods kunnen we nu ook nieuwe trafieken en goederen aantrekken. Niet alle goederen kunnen zomaar blijven buiten. De loods voorziet nu een oplossing en geeft de haven meer mogelijkheden", legt burgemeester Bart Tommelein uit.