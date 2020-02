Gidsen nemen je mee in geheime kloosterwereld

Die kaderen in het project ‘Sacred Books | Secret Libraries’, een project rond de cultuur-toeristische ontsluiting van religieus erfgoed in de stad. ‘Sacred Books | Secret Libraries’ is een hefboomproject van Toerisme Vlaanderen. Het is een pioniersproject dat een voortrekkersrol opneemt in het debat over de betekenis en de waarde van religieus erfgoed en over het behoud en het beheer ervan.

Boeken en bibliotheken

De gidsen van ‘Sacred Books’ bouwen het bezoek op rond de beleving van de stilte, de spiritualiteit van de religieuzen die deze sites bewonen, de authentieke verhalen die met deze bijzondere plekken verbonden zijn en de boeken en bibliotheken die de spiritualiteit en de geschiedenis van het religieuze leven illustreren. Een ontmoeting met een religieuze rondt het bezoek af. De geleide bezoeken maken dus toegankelijk wat tot nu toe verborgen bleef en vinden plaats op maandag, woensdag, donderdag en zaterdag om 10, 14 en 15 uur.

Publieksevenement

Bij de opstart van de bezoeken is er ook een gratis publieksevenement op zaterdag 22 februari in de refter van het Karmelietenklooster. Dan vindt ‘A Brush with Silence’ plaats. Twaalf kalligrafen zullen er in stilte schrijven aan teksten die verband houden met Sacred Books.