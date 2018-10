Gezond bewegen in natuur helpt beroertepatiënten

Wandelen in de natuur is een van de beste dingen die je kan doen na een beroerte.

Dat is de opvallende boodschap op wereldberoertedag in het AZ Groeninge in Kortrijk. In Vlaanderen worden elke dag bijna 60 mensen getroffen door de hersenaandoening. Vaak zijn de gevolgen heel erg, maar voor velen is er toch een leven na een beroerte.

Fysieke activiteit

Philippe Malysse werd drie jaar geleden op zijn 47ste getroffen door een beroerte. Meer dan twee maanden lang was hij volledig out. Philippe had veel geluk en leerde tijdens zijn revalidatie genieten van beweging en buiten zijn. Recent is hij zelfs naar Compostella gewandeld en gefietst. "Sowieso moeten patiënten na een beroerte voldoende bewegen en minstens 3 à 4 keer per week fysieke activiteit hebben", zegt beroertecoach-neuroloog Peter Vanacker vanhet AZ Groeninge. "Uit literatuur weten we dat ze dat beter doen in de natuur en in de gezonde lucht".

Brochure

Samen met Natuurpunt is nu een brochure uitgegeven met een pleidooi voor gezond bewegen in de natuur. Voor mensen die een beroerte hadden is het een belangrijk advies. In veel ziekenhuizen is er steeds meer aandacht voor beroertes en de gevolgen ervan. Contact met lotgenoten en begeleiding door beroerteconsulenten helpt mensen om weer te genieten van het leven na hun aandoening.