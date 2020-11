Gezocht: buddy's voor eenzame ouderen

Wie wil buddy worden van ouderen die nooit bezoek krijgen? Een nieuwe website wil 20.000 buddy’s vinden en matchen met bejaarden in de buurt, om eens een bezoekje te brengen, een praatje te maken of een kaartje te sturen.

In coronatijden dreigt eenzaamheid nog zwaarder te wegen dan anders. En daarom startten de Vlaamse parlementsleden Lorin Parys en Jeremie Vaneeckhout de website Fredenfrieda.be, die vraag en aanbod samen brengt.

Ouderen dreigen weg te kwijnen door corona

Eenzaamheid is een onderschat probleem in de coronacrisis. Vooral oudere mensen dreigen weg te kwijnen. De nieuwe website Fredenfrieda.be wil buddy’s koppelen aan mensen die nooit bezoek krijgen en geen sociale contacten hebben.

Jeremie Vaneeckhout, Vlaams parlementslid Groen: "Wij zoeken eigenlijk 20.000 vrijwilligers om mensen in woonzorgcentra, om mensen met een handicap, mensen die thuis wonen, alleen zijn en zich eenzaam voelen, om daaraan tegemoet te komen".

"1 op vier geen bezoek"

De bedenkers hopen hun doel te halen tegen Kerstmis, de periode waarin eenzaamheid voor heel wat bejaarden nog zwaarder weegt dan anders. De buddywerking moet mensen uit hun isolement halen.

"Een pijnlijk cijfer is dat 1 op 4 bewoners in een woonzorgcentrum geen bezoek krijgt. Dat is 25 % van de ouderen in een woonzorgcentra dat geen bezoek krijgt. Dat is natuurlijk wel schrijnend in een tijdperk waarin iedereen nood heeft aan bezoek en sociale contacten. Maar het kan elke bevolkingsgroep treffen. Wij krijgen elke dat schrijnende verhalen binnen uit onze samenleving, van mensen die worstelen meet eenzaamheid".

Zowel organisaties die een buddy zoeken, als vrijwilligers kunnen zich registreren op de webstek FredEnFrieda.