Gezocht: 5.000 mensen die minder voedsel willen verspillen

Toen is bijna 20 ton voedsel bespaard, en dat is goed voor het milieu, klimaat én de portemonnee. Niet alleen particulieren, maar ook bedrijven, organisaties en scholen kunnen nu deelnemen.

Minder voedsel verspillen, dat is de doelstelling van Food Winners. Al voor de derde keer roept de stad Brugge alle inwoners op om minder etenswaren weg te gooien. De resultaten van de vorige campagne waren alvast veelbelovend, toen is 20 ton voedsel bespaard. Carine De Batselier, Brugs Foodlab: "Tot onze grote verbazing hadden we 67 procent minder voedselverspilling thuis en toen deden er al 512 Brugse huishoudens mee. We hopen dat dit keer serieus te vergroten en we mikken op 5.000 deelnemers dit jaar."

Ook minder CO2

De nieuwe Food Winners-campagne wordt voorgesteld in een biowarenhuis. Ze hopen dat klanten volgen. Wendy Mulder, Bioplanet Brugge: "We werken samen met de voedselbanken in Brugge onder de noemer 'Flavour'. We werken samen met 'Food to go'. We verwerken onze reststromen ook. Het is belangrijk voor ons, ook voor de klanten. Met heel de winkel en het personeel doen we mee. We hopen van onze klanten hetzelfde."

De derde editie van Food Winners rekent dus niet alleen op individuele gezinnen. Ook Brugse bedrijven, organisaties en scholen worden warmgemaakt om minder voedsel te verspillen. Carine De Batselier, Brugs Foodlab: "Als we met die 5.000 Bruggelingen zelfs maar 30 procent minder voedsel verspillen dan besparen we 56 ton voedsel en gaan we tussen de 100 en 178 ton minder CO2 besparen, goed voor de klimaatimpact. De mensen zullen ook 232.000 euro besparen in jaarbudget. Echt iets om te doen."