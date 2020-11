Gezocht: 300 pleeggezinnen

Het is de week van de pleegzorg. In onze provincie zoekt Pleegzorg West-Vlaanderen nog ruim 300 pleeggezinnen voor kinderen. Bijna de helft voor een lange tijd, maar ook nu en dan ondersteunende gezinnen voor ruim 100 kinderen.

Wie de stap zet, hoeft dat niet alleen te doen. Er staat een team klaar om je te helpen waar nodig. Pleegouders krijgen vaak heel wat terug en ook voor de kinderen in het gezin is een pleegbroer of -zus soms erg welkom. Soetkin Christiaens, pleegouder: “Het is een hobbelig parcours. Het is niet altijd even evident maar dat is niet zo erg. Het is een uitdaging. Er zijn veel betrokkenen. Er zijn biologische ouders, je moet er aan wennen. Je leert er mee omgaan.”

In onze provincie zoekt Pleegzorg 304 opvangplaatsen. Voor 125 kinderen een ondersteunend pleeggezin en voor 145 kinderen een pleeggezin voor een lange tijd. Ook niet- begeleide vluchtelingenjongeren en volwassenen met een handicap zoeken opvang. Wie zich engageert, krijgt de nodige begeleiding van pleegzorg West-Vlaanderen. Femke De Lamailleure, Pleegzorg West-Vlaanderen: “Het is belangrijk dat als we een plaatsing doen, dat die ook kan blijven duren. Het is belangrijk voor het pleegkind, maar ook voor de pleeggezinnen zelf. Wij hebben een team dat zorgt voor de matching van de pleeggezinnen en gasten. Die zorgen er voor dat het kind past in het gezin waar het terechtkomt."

Pleegzorg Vlaanderen vraagt in deze week van de pleegzorg ook dat pleegouders recht krijgen op ouderschapsverlof.