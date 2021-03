Gezocht: 1000 tuintjes voor onderzoek op soja

Om van soja een succesvolle teelt te maken in ons land zoekt men 1.000 keer één vierkante meter grond waar mensen deze lente en zomer soja op kweken. Zo wil men uitzoeken in welke grond, met welke bacteriën soja in Vlaanderen het beste groeit.

Sofie Goormachtig; professor UG en onderzoeker VIB : “Het is een speciaal plantje omdat het heel duurzaam stikstof omzet en het heeft bacteriën nodig. Wat we nu willen doen is vissen achter die bacteriën. We denken dat die ergens zijn. Als die bacteriën er zijn, komen er knolletjes, die we dan onderzoeken, we denken in 1 op 5 gevallen, en dat zou goed zijn."

In elke gram aarde uit de tuin zitten een miljoen bacteriën, maar zoeken naar die bacterie die soja doet groeien, daarvoor heb je burgers en tuiniers nodig. Wie kandideert, krijgt sojazaad, een bodemanalyse en instructies om te kweken. Als het wetenschapsonderzoek lukt, krijgen de onderzoekers van het ILVO en het VIB een bibliotheek aan bacteriegegevens die helpt om van soja een nieuw succesrijk gewas te maken op onze akkers.