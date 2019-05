Gezinsdrama Knokke: 'Kinderen verdronken'

Bij het gezinsdrama vorig weekend in Knokke heeft de vader zijn twee kinderen van 6 en 8 jaar verdronken. Dat blijkt uit de resultaten van de autopsie die het parket liet uitvoeren.

'De autopsie op hun vader moet nog gebeuren. Het is ook nog wachten op de resultaten van het toxicologisch onderzoek', laat het parket weten.

De lokale politie van Damme/Knokke-Heist werd zondagochtend opgeroepen voor een zelfdoding in Knokke. Een man sprong van een bouwkraan. In het voertuig van de man dat in de buurt geparkeerd stond, ontdekten de speurders de levenloze lichamen van twee jonge kinderen.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

BEKIJK OOK: