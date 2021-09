Gezinsbond opent vernieuwd Reuzenhuis in Kortrijk

Het vernieuwde Reuzenhuis van de Gezinsbond en Ligue des Familles heeft vandaag/zaterdag de deuren geopend in Kortrijk. In een interieur dat drie keer zo groot is, kunnen volwassenen ervaren wat de gevaren in huis zijn voor kleine kinderen.

In aanwezigheid van onder andere Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V) en Kortrijks schepen Philippe De Coene (SP.A) werd het Reuzenhuis in Jeugdcentrum Tranzit geopend. Het initiatief bestaat al sinds 1991 en is ondertussen aan zijn zesde editie toe.

"Ook al bestaat de Gezinsbond reeds honderd jaar, toch gaan we mee met onze tijd", stelt projectcoördinator Erik Boon. "Bezoekers kunnen door een huis wandelen waar alles drie keer zo groot is, en worden dankzij augmented en virtual reality ondergedompeld in de leefwereld van kleine kinderen. Zo willen we tonen dat preventie leuk kan zijn. We pikken ook in op nieuwe tendensen, zoals herlaadbare batterijen of e-sigaretten."

De Gezinsbond stelt dat thuisongevallen de grootste oorzaak van dodelijke kwetsuren en zware letsels zijn bij jonge kinderen. Daar willen ze niet alleen (groot)ouders, maar ook studenten kinderverzorging en onthaalouders attent op maken. Ook minister Crevits ging op verkenning door de extra large keuken en badkamer. "Het is een zeer goed initiatief want gevaar schuilt in een klein hoekje. Als kind ben ik zo ooit nipt ontsnapt aan zeer zware brandwonden nadat ik over de kabel van een frietpot was gestruikeld", aldus de minister. De Vlaamse overheid trekt 140.000 euro uit voor dit project. Na een tocht langs Kortrijk, Gent, Brussel, Leuven, Antwerpen en Genk reist het Reuzenhuis verder naar Wallonie.