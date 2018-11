Gezin bouwt huis in serre

Een gezin van zeven uit Rekkem zal over twee maanden in een huis gaan wonen, dat in een serre staat. De serre zorgt ervoor dat het huis beschermd is tegen koude en wind. Het gaat om een primeur in België.

De ecologische houtskeletwoning van Samia Wielfaert en Koen Vandewalle is super geïsoleerd, maar de blikvanger is natuurlijk de serre, die als een beschermende schil over hun woning is geplaatst. Die zorgt voor warmte, via de rechtstreekse zonnestralen en de zonnepanelen op het dak.

Nu is de woning nog aangesloten op het elektriciteitsnet, maar op termijn wordt ze losgekoppeld, als de zonnepanelen en batterijen voldoende uitgetest zijn. Het gezin Vandewalle is ook niet aangesloten op het drinkwaternet. Het dak van de serre vangt meer dan voldoende regenwater op, dat ter plaatse gezuiverd wordt. En, nog een voordeel, de serre leent zich ook uitstekend om groenten en fruit in te kweken.

Kostprijs

De zogenaamde 'kaswoning' is natuurlijk duurder dan een klassieke of passiefwoning, maar de meerkost betaalt zich op lange termijn terug omdat er geen energiekosten zijn. Dat zegt ook de Bond Beter Leefmilieu, die deze woning een pareltje vindt. Je kunt ze dit weekend gaan bezichtigen, net als 150 andere duurzame woningen.

