Ook dit weekend maken heel wat mensen gebruik van hun gratis treintickets voor een uitje naar Oostende. Van een overrompeling zoals vorig weekend is er geen sprake. Toen moest burgemeester Bart Tommelein zelfs ingrijpen om de onverwachte drukte in zijn stad in goede banen te leiden.

Het einde van de verlengde herfstvakantie en relatief mooi weer brengen dit weekend nog heel wat mensen naar de kust. De gratis treinpassen van de federale regering, die reizen in eigen land moeten stimuleren, worden vaak gebruikt om richting de Noordzee te trekken en er te genieten van gezonde zeelucht.

In tegenstelling tot vorig weekend blijft een overrompeling in het station van Oostende - gelukkig - uit. De NMBS houdt alles in de gaten om eventueel in te grijpen als het moet.