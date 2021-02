Gezellige drukte in Blankenberge

In Blankenberge bleef de grote drukte uit aan de kust. In het station was het rond de middag wel druk, maar het was niet op de koppen lopen. In de grote winkelstraat was er iets na de middag behoorlijk veel volk te zien, en werd het daardoor even code geel.

De kuststations

In de kuststations viel het dan wel weer mee, dankzij het drukteplan van de NMBS. Reizigers werden geteld in de stations van waar ze vertrokken. Ze werden beperkt toegelaten tot de treinen. Daardoor kwamen de dagjestoeristen meer verspreid aan de kust toe.

Controles aan horecazaken

De horecazaken die aan raamverkoop doen, hadden hun voordelen bij de komst van de toeristen. Sommige klanten bleven wel te lang hangen in de buurt van hun kraam, volgens de politie. De politiezone Blankenberge-Zuienkerke heeft daar vandaag extra aandacht aan besteed.

Vooral groene kleur op kustbarometer

Maar op veel plaatsen aan de kust, zoals onder andere op de dijk en het strand van Blankenberge kleurde de barometer groen, wat staat voor rustig tot gezellig druk. De andere badsteden kleurden ook voornamelijk groen.

Morgen meer volk?

Morgen is het zondag, en dan wordt er meer volk verwacht aan de kust. Mogelijk kleurt de barometer dan op meer plaatsen oranje. Voor je vertrekt, controleer je dus best eens de barometer op www.dekust.be.

Lees ook: