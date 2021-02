Gezellig druk aan zee, nergens alarmerend

De zon bracht zoals verwacht heel wat mensen naar de kust. Zowel op het strand en de dijk, als in de meeste centra was het gezellig druk. De kustbarometer ging echter nergens naar code oranje.

Wij gingen poolshoogte nemen in de Koningin der Badsteden, in Oostende. Daar had burgemeester Tommelein gisteren al gevraagd om niet massaal naar zijn stad te trekken. De westelijke strekdam werd zaterdag ook even afgesloten. Dat was vandaag echter niet nodig.

"Overal was er wel wat leven", vertelt onze man ter plaatse. "Wandelaars op het strand en de dijk, maar ook kuieraars in de winkelstraten. Een gezellige drukte, maar nergens echt problemen."

Ook in de andere kustgemeenten kwamen geen oproepen van overlast binnen. In onder andere Knokke-Heist, Blankenberge en Koksijde was er sprake van code geel op de Kustbarometer. Nergens evolueerde dat echter naar een code oranje of 'zeer druk'.