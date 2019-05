Gezamenlijke preventiecampagne tegen woninginbraken

De stedelijke preventiediensten van Kortrijk, Blankenberge, Ieper, Menen, Oostende, Koksijde en de politiezones RIHO, ARRO Ieper, MIRA slaan de handen in elkaar in de strijd tegen woninginbraken.

Dat laten ze weten in een gezamenlijk persbericht.

‘Vanaf 14 mei gaan diverse diefstalpreventieadviseurs / preventiemedewerkers uit de provincie West-Vlaanderen op pad om inwoners te sensibiliseren rond risicovol gedrag’, zeggen de initiatiefnemers.

‘De diefstalpreventieadviseurs, gemeenschapswachten of politie-inspecteurs gaan op pad binnen diverse wijken in hun eigen stad/gemeente op zoek naar openstaande ramen/deuren/garagepoorten maar ook uitstekende cilinders en ander risicovol gedrag wordt opgemerkt. Er zullen folders in de vorm van een voetafdruk achtergelaten worden in de brievenbussen van de mensen die een potentieel inbraakrisico vertonen.’

Gratis huisbezoek

‘Het doel is om zoveel mogelijk burgers te bereiken en te sensibiliseren rond de inbraakproblematiek. De diefstalpreventieadviseur helpt de woning beter te beveiligen. Het gaat om een politieman of gemeenteambtenaar die specifiek is opgeleid voor diefstalpreventie. Hij komt gratis op huisbezoek en bekijkt samen de woning. Hij geeft tips over de te nemen maatregelen zowel op organisatorisch, fysisch en elektronisch vlak.‘

Wie een beroep wenst te doen op een gratis, neutraal en volledig vrijblijvend diefstalpreventieadvies kan zich steeds aanmelden via www.diefstalpreventieadviseur.be