Gewonde bruinvis aangespoeld in Nieuwpoort

Natuurgids Luc David uit Nieuwpoort en strandjutter Aäron Fabrice de Kisangani uit Oostduinkerke trokken meteen nadat ze de oproep binnenkregen naar het strand om het gewonde dier te helpen. Eens ter plekke merkten beide heren een zware virale of bacteriële infectie aan de borstvin van de bruinvis op. Aangezien de infectie al vrij ver gevorderd was, had het weinig zin om de bruinvis terug in het water de duwen. Luc en Aäron plaatsten het dier daarop in een plas op het strand om het vochtig te houden, en verwittigden terwijl marien bioloog Jan Haelters van het KBIN.

Overgebracht naar Goes

De dierenarts schatte dat het dier nog een zekere overlevingskans had aangezien het om een relatief jong en niet mager dier gaat. De bruinvis werd uiteindelijk overgebracht naar een opvangcentrum nabij Goes in Nederland.

(Video's: Luc David & Aäron Fabrice de Kisangani)