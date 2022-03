Gewond vale gier heeft schotwonde

De zeldzame grote roofvogel is naar schatting vier tot vijf jaar oud en heeft een schotwonde in één van zijn vleugels.

De vale gier weegt bijna 10 kg en krijgt via sondevoeding medicatie toegediend. Woensdag is de gewonde roofvogel opgemerkt in een weide in Ramskapelle bij Nieuwpoort. Het dier werd wellicht neergeschoten, want de wonde was nog vers bij het binnenbrengen. Vale gieren leven normaal in bergachtige gebieden in Spanje en Italië. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om een gekweekt exemplaar, want het dier draagt een kweekring. (lees verder onder de foto)

Isabelle Allemeersch, Vogelopvancentrum Oostende: "Ondertussen zijn er RX-en genomen van het dier. Aan de vleugel is niets vitaal geraakt, geen pezen of botten. Die wonden moeten herstellen. De poot, daar zagen we een fractuur in het bot. Maar die breuk blijkt niet recent te zijn. Die breuk is aantal weken oud en vastgegroeid. Hij kan zijn plan trekken."