Geweven pelgrimslabyrint siert kerk Waregem

In de H. Familiekerk in Waregem (het Gaverke) is een geweven pelgrimslabyrint in tapijt aangelegd.

Zo'n labyrint vond zijn oorsprong in de Griekse Oudheid, maar werd in de middeleeuwen opgepikt door de Kerk. Het motief van het labyrint kwam voor in de bevloering van kathedralen en basilieken, pelgrims onderweg deden die dan aan. Het staat voor de zoektocht in het leven, met zijn bochten en kronkels en zet mensen aan tot bezinning en reflectie.

Het pelgrimslabyrint werd geweven door een firma in Dendermonde en meet 12 meter bij 12,76 m. Het is een unicum in ons land en is geïntegreerd in het interieur van de kerk. Op 16 oktober is er een opendeurdag en kan iedereen het labyrint komen bekijken.