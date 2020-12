Geweld op zorgverleners neemt toe

Het geweld op zorgverleners is in de laatste vijf jaar toegenomen. Dat zegt huisartsenvereniging Domus Medica.

Het is vandaag precies vijf jaar geleden dat huisarts Patrik Roelandt in Ingelmunster om het leven werd gebracht op huisbezoek. Na de moord op de huisarts in Ingelmunster kwam er een actiegroep die het geweld op hulpverleners aankaart. Maar er kwam weinig beterschap.

Terwijl Justitie in 2015 nog 174 geweldplegingen tegen medische zorgverleners optekende, was dat aantal in 2018 opgelopen tot 234, een stijging van meer dan 30 procent. Ook daarna zou die stijging zich nog doorzetten, maar die cijfers zijn nog niet officieel, klinkt het bij Domus Medica. Mogelijk speelt een grotere bewustmaking ook wel een rol bij de toename. Bij het nationaal meldpunt voor agressie tegen artsen, dat uitgaat van de Orde der Artsen, kwamen volgens Domus Medica de voorbije jaren gemiddeld 285 gevallen van agressie per jaar binnen. Meestal ging het om verbale agressie (138), gevolgd door psychische (69), fysieke (45) en seksuele agressie (6).

Roel Van Giel, voorzitter van Domus Medica, zegt dat de aangegeven gevallen nog een onderschatting zijn. Zo zijn tussen mei en november 2020 slechts zeven extra gevallen gemeld. "Artsen die met geweld te maken krijgen, hebben soms gewoonweg niet de tijd om de melding door te geven", zegt Van Giel. Hij roept artsen op om alle geweldfeiten te melden bij het nationaal meldpunt voor agressie tegen artsen van de Orde der Artsen. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) wordt gevraagd om zijn beleidsverklaring dringend om te zetten in wetgeving en zo werk te maken van nultolerantie voor agressie tegen hulpverleners. "Geweld tegen medische zorgverleners is onaanvaardbaar. Wie dergelijk geweld pleegt, moet voor de strafrechter verschijnen. Domus Medica vraagt de minister van Justitie om de daad bij het woord te voegen en de wetgeving hieromtrent dringend aan te passen", besluit Van Giel.

