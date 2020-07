Gewapende overvaller slaat toe in bakkerij

De dader had zich een toegang verschaft door een raam in te slaan acheteraan aan de garage. Toen de verkoopster rond halfzeven toekwam, werd ze bedreigd met een mes en moest ze haar eigen geld en het startgeld van de zaak afgeven. Daarop vluchtte de dader weg. “Er zijn camerabeelden beschikbaar, die werden overhandigd aan de politie. De overvaller had zichzelf wat weggestoken achter zijn pull, maar zijn gezicht was wel zichtbaar”, zegt zaakvoerster Ann Gheyssen. “We zitten dertig jaar in het vak en hadden wel eens af te rekenen met een diefstal of een kleine inbraak. Maar dergelijke overval is natuurlijk nooit prettig”. De verkoopster was na de overval in shock, maar bleef wel gewoon werken.