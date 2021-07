Gewapende overval op Scouts uit Zwevegem, ouders moeten kinderen ophalen

Dat meldt woordvoerder Jan Van Reusel van Scouts & Gidsen Vlaanderen. Het Oost-Vlaamse parket is ingelicht over de feiten, maar het kan nog geen details geven.

Fourier bedreigd, kinderen hebben niets gemerkt

"De feiten gebeurden rond 5 uur," doet Jan Van Reusel het verhaal. "Twee gewapende personen zijn het kabouterkamp van de scoutsgroep Jacob Van Artevelde uit Zwevegem (voor kinderen van 9 tot 11 jaar) binnengekomen. Ze hebben de fourier (die instaat voor eten en logistiek) bedreigd en die moest gsm's, kredietkaarten en portefeuilles afgegeven. Daarna zijn ze naar de slaapzaal van de leiding geweest en hebben ze ook de leiders bedreigd. Die zijn in shock, maar de kinderen zelf hebben niets gemerkt van de overval." Het kamp wordt stopgezet, de kinderen worden door hun ouders opgehaald.

Niemand gewond

"Niemand raakte gewond, maar we zijn als scouts heel erg aangeslagen door de feiten," gaat Van Reusel verder. "Voor de leiding, die waakt over jonge kinderen, komt dit heel zwaar binnen." Er waren 22 leden die deelnamen aan het kamp. Politie en parket zijn ter plaatse, samen met slachtofferhulp en het Rode Kruis. Het is nog niet duidelijk hoe groot de buit is. De daders gebruikten mogelijk een vuurwapen of alarmpistool, maar het parket zal later pas communiceren over de omstandigheden van de overval.

'Onbegrijpelijk'

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle heeft intussen gereageerd via Twitter: "Onbegrijpelijk hoe men dit kan doen bij een jeugdbeweging. Daders worden hopelijk snel gevat. Gelukkig hebben de kinderen het niet moeten merken. Sterkte aan de groep."