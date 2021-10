De man die dinsdag in Tielt de politie bedreigde met een boog, blijft aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter in Brugge beslist.

De verdachte (42) is aangehouden op verdenking van poging tot moord en van gewapende weerspannigheid, laat het parket weten.

De man verschanste zich in zijn woning in de Stationsstraat. De politie sloot de buurt af en enkele scholen gingen even in lockdown. Uiteindelijk heeft een speciaal interventieteam van de politie de man overmeesterd.

