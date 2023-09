Gewapende man die politie bedreigde, neergeschoten en intussen overleden

Vanmiddag is in Brugge een gewapende man door de politie neergeschoten. In het stadscentrum, in een zijstraat van de Geldmuntstraat. De politie kreeg twee meldingen binnen van een man die, zwaaiend met messen, op straat liep.

Toen agenten ter plaatse kwamen, werd de man agressief naar hen toe. In die mate dat een agent zich bedreigd voelde en een schot loste. Burgemeester Dirk De fauw: "De politie is opgebeld door de moeder van het slachtoffer. Die zei dat hij in een opgewonden toestand het huis verlaten had met messen in de hand. Bovendien is er een tweede melding geweest van iemand die zei dat er een man op straat liep met messen zwaaiend in de hand, een gevaarlijke toestand."

De man gedroeg zich agressief, toen de politie ter plaatse kwam. "De politieman heeft de betrokkene aangemaand om de messen neer te leggen. Hij heeft dat geweigerd en is erg agressief geworden ten opzichte van de agent. Die voelde zich aangevallen en heeft een schot gelost. Of dat schot gerechtvaardigd was, dat zal het onderzoek moeten uitwijzen. Maar ik weet dat onze politie voldoende opgeleid is dat ze geen wapen zal trekken wanneer dat niet nodig is."

De man was zwaargewond en werd naar het ziekenhuis gevoerd, waar hij stierf aan zijn verwondingen. Hij was al gekend voor eerdere feiten bij de politie in Brugge, maar nog nooit van die aard als vandaag. Het parket onderzoekt de zaak.