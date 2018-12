Gevluchte chauffeur zet wijk urenlang zonder stroom

Omstreeks 22 uur werd de cabine in de Rennevoortstraat in deelgemeente Rollegem-Kapelle geraakt. "De cabine is blijkbaar met hoge snelheid geraakt. De wagen is pas meters verder tot stilstaan gekomen en ging zelfs door een gracht", zegt Dochy.

Het ging om een belangrijke elektriciteitskast voor de gemeente van waaruit de stroom verdeeld wordt. Daardoor zat een groot deel van Rollegem-Kapelle uren zonder stroom. "Ik heb rond twee uur een bericht gekregen van netbeheerder Infrax dat de schade was hersteld", klinkt het.

Opvallend, van de bestuurder was er woensdagavond geen spoor. Hij liet zijn wagen na het ongeval achter. Omdat de wagen deel uitmaakte van een leasingvloot, kon er ook niet meteen een naam gekleefd worden op de wagen. Het is nog onduidelijk of de bestuurder al gevat is.