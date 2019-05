Gevlucht paard spoorloos in natuurreservaat

Het dier was samen met zijn jonge eigenaar een wandeling aan het maken op het strand, toen de amazone viel. Daarop nam het dier de vlucht in het natuurreservaat ter hoogte van het vissersdorp. Omdat het natuurgebied zo uitgestrekt is, is het bijzonder moeilijk om het paard op het spoor te komen. Leden van de cavalerie van de federale politie zijn al een kijkje gaan nemen en aanvankelijk was het ook de bedoeling dat een helikopter van de luchtmacht tijdens een oefenvlucht over het gebied zou vliegen. Maar na enkele minuten vloog de heli weer boven zee. De eigenaar van manege De Drie Vijvers waar het paard verbleef is ook al gaan zoeken. Maar zonder resultaat. "Mijn idee is dat het dier zich wellicht heeft vastgelopen in de struiken. Maar daar hangen doornen aan en wellicht is het dier in shock, zegt hij. Hij hoopt dat het paard snel kan gevonden worden. Hij hoopt dat iemand met een drone bijvoorbeeld hem verder kan helpen. Straks vliegt een sportvliegtuigje ook over het natuurgebied.