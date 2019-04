Gevel van bowling ingestort in Poperinge

In Poperinge is de gevel van de bowling naar beneden gekomen. Niemand raakte gewond

Het incident gebeurde gisteravond rond 21u45 toen de bowlingzaal al gesloten was. Het gaat om de stenen gevelbekleding aan de kant van de Heilig Hart-straat.

De schade is aanzienlijk. De hulpdiensten hebben een veiligheidsperimeter gemaakt zodat niemand nog in de buurt komt. Verder onderzoek is nodig om te zien hoe stabiel de rest van de muur is.

Opvallend: de bowling was pas open sinds vorige zomer.