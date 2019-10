Gevecht tussen 'supporters' Club en PSG verijdeld, politie pakt 31 amokmakers op.

Het ging om ‘voetbalsupporters’ van Club Brugge, die samengekomen waren voor een zogenaamde 'free fight' met 'supporters' van Paris Saint-Germain. Vanavond nemen beide ploegen het in het Jan Breydelstadion tegen elkaar op in de Champions League voetbal. Thomas Detavernier, politiezone Vlas: "Het gevecht is er uiteindelijk niet gekomen, omdat de Fransen niet ter plaatse raakten door de alertheid van de politie. Die trof 30 voertuigen aan in en rond de Lauwestraat in Aalbeke, vlakbij de autosnelweg."

Toen de politie ter plaatse kwam probeerden velen zich te verstoppen in het vlakbij gelegen Preshoekbos. Maar de politiediensten, ondersteund door een speurhond, kon iedereen snel lokaliseren en identificeren.

In totaal werden 62 personen gefouilleerd en 31 personen bestuurlijk opgepakt. Die 31 werden overgebracht naar het commissariaat van de PZ Vlas.