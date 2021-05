Gevangenis Brugge deels in quarantaine na corona-uitbraak

De gevangenis van Brugge is deels in quarantaine na een corona-uitbraak. Dat bevestigt woordvoerder van het gevangeniswezen Kathleen Van De Vijver zondag. Intussen zijn 24 mensen besmet.

Al 19 personeelsleden hebben positief getest. Daarvan zijn er drie genezen maar ook twee opgenomen in het ziekenhuis. Verder zijn er vijf gedetineerden positief getest. Daarom wordt één sectie van de gevangenis in preventieve quarantaine geplaatst. Ook de gedetineerden van een werkplaats zitten in quarantaine. De quarantaine wordt pas opgeheven nadat iedereen tweemaal negatief is getest. In totaal zitten momenteel 647 mannen en 119 vrouwen opgesloten in Brugge.

"Door corona is er al een heel grote beperking van activiteiten. Zo is er sinds november geen enkele vorm van fysiek contact, ook niet voor kinderen van gedetineerden", zegt Kathleen Van De Vijver van het gevangeniswezen. De activiteiten zijn vanwege de uitbraak stilgelegd, afgezien van de wandeling, douche en het bezoek van de advocaat achter glas. Dit tot er maandag informeel overleg is geweest met de vakbonden. Woensdag wordt het personeel opnieuw getest door de arbeidsgeneesheer.