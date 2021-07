Gevangene die cipier gijzelde naar strafrechtbank

De Brugse raadkamer heeft een 30-jarige Kosovaar naar de correctionele rechtbank verwezen op verdenking van gijzeling in de Brugse gevangenis. Faton S. gijzelde urenlang een vrouwelijke cipier, maar gaf zich uiteindelijk over.

De feiten deden zich in februari dit jaar voor tijdens de wandeling. Zonder precieze aanleiding gijzelde en bedreigde Faton S. een cipier met een zelfgemaakt steekwapen. S. had een balpen met plastic omwikkeld en de punt verwarmd. De gedetineerde vroeg om de vrijlating van zijn broer en zijn vader, die in andere gevangenissen zitten. Voor zichzelf eiste hij een helikopter. Na uitgebreide onderhandelingen met de gijzelnemer kon kort voor 18 uur een einde gemaakt worden aan de gijzeling. De verdachte gaf zichzelf uiteindelijk over. De cipier, die zes maanden in dienst was, raakte bij de feiten niet gewond.

De man werd in oktober 2018 door het Gentse hof van beroep veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf voor zijn aandeel in de zogenoemde bloedwraakmoord. Daarnaast kreeg Faton S. dit voorjaar 14 maanden cel voor geweldplegingen tegen cipiers in de gevangenis van Hasselt.

De verdachte werd vrijdagochtend door de raadkamer naar de correctionele rechtbank verwezen. Op de zitting drukte hij nogmaals zijn spijt uit over zijn daden. De precieze aanleiding voor de feiten blijft wel onduidelijk, want S. had zich akkoord verklaard om de rest van zijn straf in zijn thuisland uit te zitten. Het proces over de gijzeling zal in principe op 16 augustus van start gaan. De raadkamer oordeelde dat hij ook in deze zaak aangehouden blijft. Na de feiten werd hij overgeplaatst naar de gevangenis van Beveren.

