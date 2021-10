Gevaarlijke achtervolging in Ieper na belbusroof

Nadat een man deze ochtend een belbus aan het station in Ieper had gestolen, besloot de politie de achtervolging in te zetten. Met een behoorlijke snelheid reden de agenten door het centrum van Ieper, waar de wekelijkse markt aan de gang was, de gestolen bus achterna. Er werd zelfs een waarschuwingsschot op het motorblok gelost. De dader kon uiteindelijk gevat worden nadat hij zich vastreed op een hoeve bij de Zuiderring. Naast een kogelinslag is de bus daarbij licht beschadigd geraakt.

Bij de Ieperse politie reageren ze alvast opgelucht dat het incident snel en zonder ongevallen kon worden opgelost. Over de motieven en identiteit van de man is er nog niets bekend.