Gevaarlijk: Fietskoerier rijdt rond op verkeersknooppunt in Kortrijk

Deze middag reed een fietskoerier van Deliveroo op de linkerrijstrook van het Ei richting Kennedylaan. De fietser was maaltijden aan het rondbrengen.

Niet alleen verboden maar ook levensgevaarlijk, de politie kreeg verschillende meldingen binnen. De fietser wou de kortste weg nemen naar zijn bestemming, via de autosnelweg. Het is niet duidelijk of de fietskoerier gevat werd.