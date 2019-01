Gevaar in schooltje in Gits is geweken

De kinderen van de vrije basisschool in Gits krijgen vandaag weer gewoon les in hun vertrouwde leslokalen. Er is geen instortingsgevaar meer. Er waren alleen problemen met het vals plafond, blijkt nu, en dat wordt weggenomen. Alle gevaar is dus geweken.

De school werd woensdagochtend geëvacueerd omdat een van de plafonds begon door te hangen. Alle leerlingen werden ondergebracht in een nabijgelegen sporthal.

Een van de leerkrachten merkte in de loop van de voormiddag op dat een plafondtegel in de speelzaal lager hing dan gewoonlijk. De link met het dikke pak sneeuw op het dak was snel gelegd. Er werd gevreesd voor instortingsgevaar en de school besloot om de brandweer te alarmeren.

Geen risico nemen

"De directie wou geen enkel risico nemen, dus werd het hele gebouw geëvacueerd terwijl wij een controle van het dak deden", vertelt Johan Wardenier van de brandweerzone Midwest. De kinderen werden ondergebracht in sporthal Ogierlande in Gits.

Bij een eerste controle bleek dat ook elders in het gebouw een tegel loshing. "Op het dak lag inderdaad heel wat sneeuw, maar we hebben nergens een probleem ontdekt. Voor de zekerheid hebben we ook de afvoeren vrijgemaakt zodat het smeltwater weg kan."

