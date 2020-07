Geurhinder in Roeselare

Het stadhuis van Roeselare werd zelfs even ontruimd. Mensen kloegen over een sterke zwavelgeur. De metingen van de brandweer ter plaatse waren negatief. Het is dan ook moeilijk te achterhalen van waar de geurhinder afkomstig is. De brandweer volgt de situatie verder op.

Burgemeester Kris Declercq en de brandweer vermoeden dat er een gaswolk over de stad is getrokken na een installatie-activiteit van een bedrijf in het industriegebied, maar daar is geen duidelijkheid over.

Er is geen gevaar voor de volksgezondheid, maar de brandweer vraagt wel om goed te verluchten als je thuis geurhinder ondervindt.