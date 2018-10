Getuigen van brandstichting in Brugge gezocht

In een woning in de Pieter de Conincklaan in Brugge werd er dit jaar tot drie maal toe ingebroken en brand gesticht. De eerste maal, in de nacht van 16 op 17 januari, richtte de brand weinig schade aan. Een tweede maal, exact één week later, werd er opnieuw ingebroken en brand gesticht, zonder zware gevolgen.

Bij de derde inbraak en brandstichting, in de nacht van 20 op 21 maart, brandde de woning volledig af. Opmerkelijk is dat elke inbraak en brandstichting gebeurde tijdens een nacht van dinsdag op woensdag.

Wie getuige was van verdachte handelingen op het moment van de feiten of wie één of meerdere daders heeft gezien in de nabijheid van de plaats van de brand, wordt verzocht om zich kenbaar te maken. Wie informatie heeft over deze brandstichting, kan contact opnemen via het gratis telefoonnummer 0800/30.30.0.

U kan uw tips ook sturen naar opsporingen@police.belgium.eu. Dit bericht kan u nalezen op www.politie.be