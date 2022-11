Getroffen buurt in Heist wellicht nog langer zonder gas

De bewoners in de buurt van het Maes en Boerenboomplein in Knokke-Heist zullen nog langer dan voorzien moeten wachten op hun gasaansluiting. Fluvius wil eerst alle thuisinstallaties herkeuren.

Door de bouwwerken op het plein was er druk ontstaan op de gasleiding, daardoor was het gas afgesloten. De gemeente deelde toen kacheltjes en kookplaten uit om de gezinnen uit de nood te helpen. Dat zorgde al voor wrevel, maar die wordt mogelijk nog groter.

De getroffen gezinnen kunnenn nog niet opnieuw gas krijgen, zolang hun thuisinstallaties niet gekeurd zijn zegt Fluvius. "We willen geen risico lopen, mogelijk hebben hun thuisinstallaties of verwarmingsinstallaties schade opgelopen," zegt Fluvius. "Zolang al die installaties niet opnieuw gekeurd zijn, of bij schade ook vernieuwd," kunnen we het gas nog niet opnieuw aansluiten."

