Gesneuvelde Poolse soldaten herdacht in Roeselare

Ook in Roeselare is de bevrijding herdacht. Dit weekend is het 75 jaar geleden dat de eerste Poolse tanks de stad binnenreden en de Duitse bezetter verdreven.

Net als in Kortrijk werd de 75ste verjaardag van de bevrijding ook in Roeselare herdacht. Daarbij was er grote aandacht voor de Poolse soldaten die de Duitsers verdreven. Acht Polen lieten daarbij het leven.

Naast de militaire en officiële instanties is ook de Poolse gemeenschap ruim vertegenwoordigd bij de herdenking. Roeselare telt een belangrijke populatie Polen die na WO II niet terugkeerden naar hun vaderland. Wie met de geallieerden had meegevochten was 75 jaar geleden niet welkom in het communistisch Polen.

Roeselaarse oorlogsheldin

Naast de gesneuvelden wordt ook Simon Brugghe herdacht. De overleden Roeselaarse oorlogsheldin speelde een belangrijke schakel bij de bevrijding.