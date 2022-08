Geslaagde zomer voor de kust

De toeristische sector aan de Kust is tevreden over het zomerseizoen. Het mooie en warme zomerweer zorgde voor een aangename vakantiesfeer aan zee.

Voor juli en augustus noteert Westtoer ongeveer 11 miljoen overnachtingen. De hotels hadden een bezetting van gemiddeld 85 procent. Dit is vier procent meer dan vorig jaar. De buitenlandse vakantiegangers uit de buurlanden zijn goed voor zo’n 13 procent van alle overnachtingen. Ongeveer vijf miljoen dagtoeristen hebben de Kust bezocht in juli en augustus.

Voor zowel het verblijfstoerisme als het dagtoerisme was het verlengde weekend van 15 augustus de uitschieter, met 880.000 overnachtingen en 400.000 dagtoeristen. Vooral zaterdag 13 en zondag 14 augustus waren de topdagen. Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer: “Een zomervakantie aan de Kust blijft een gewaardeerde klassieker bij veel binnen- en buitenlandse vakantiegangers. De toeristische sector zorgt voor een eigentijds en kwalitatief aanbod maar ook de traditionele troeven, met voorop het strand en de zee, worden nog altijd erg geapprecieerd. De hedendaagse toerist heeft meer dan ooit aandacht voor minder drukke plekken en voor het actieve leven aan zee”. Westtoer noteert voor juli en augustus ongeveer 11 miljoen overnachtingen. Dit is een status quo ten opzichte van de zomervakantie van 2021, maar zeven procent hoger dan de pre-corona zomer van 2019. Ondanks de heropleving van de buitenlandse vliegvakanties kiezen toch veel Belgen voor een weekend of vakantie aan zee.

Buitenlanders

Ook de buitenlandse toeristen vinden terug de weg naar onze Kust. Ongeveer 13 procent van de toeristische overnachtingen waren door buitenlandse gasten. In 2021 was dit 11 procent. Vooral bij de hotels merken we een terugkeer van de buitenlandse gasten. In de zomervakantie van 2021 stonden buitenlandse gasten in voor ongeveer 20 procent van de totaal geboekte kamers, terwijl dit deze zomervakantie uitkomt op 31 procent.