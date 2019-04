In De Panne is officieel de eerste steen gelegd van het Plopsahotel. Tegen de zomer van volgend jaar moet het hotel vlakbij het zwembad en pretpark van de Plopsa Group klaar zijn. Momenteel is de aannemer al bezig met de eerste verdieping van een deel van het gebouw.

De eerstesteenlegging was eigenlijk een soort handafdruk in een wall of fame. Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts was daarbij, maar ook studio 100-oprichter Gert Verhulst. (lees verder onder de foto)

Het hotel zal 117 themakamers hebben, goed voor 500 bedden. Verder zijn er ook een restaurant, twee bars en drie vergaderzalen. Het gaat om een investering van 20 miljoen euro. De Plopsa Group wil hiermee verder groeien als meerdagenbestemming.

Zo zal een kamer in het Plopsahotel eruitzien: