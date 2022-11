Gerestaureerd praalgraf uit 15de eeuw onthuld

In de Jeruzalemkapel in Brugge is het gerestaureerde praalgraf van Anselm Adornes en z’n echtgenote onthuld. De restauratie heeft anderhalf jaar geduurd. Adornes was een belangrijke Brugse politicus en handelaar uit de 15de eeuw.

Het praalgraf was in heel slechte staat, onder meer door de zusters die in de kapel aan de slag waren. Nico Blontrock, schepen van cultuur Brugge: "Ze deden het met goede bedoelingen natuurlijk, maar de zusters hadden er niet beter op gevonden om met zwarte schoensmeer de witte zoutvlekken weg te poetsen, en op z’n Brugs gezegd, ‘dat fret’, en dat was natuurlijk geen goeie zaak. De letters op de zijkant van het monument zijn op die manier letterlijk afgewreven.

De restauratie door een Antwerps bedrijf heeft anderhalf jaar geduurd. In de wapenschildjes is er veel tijd gekropen. Kim Raymakers, restaurateurs Raymakers-Rossen: "Vooral aan bepaalde zijdes. Die zijn volledig opnieuw plastisch hersteld. We hadden veel oude foto’s. Aan de hand daarvan konden we zien hoe de vorm is geweest en hebben we het opnieuw bijgeboetseerd en gepolychromeerd met nieuw bladgoud."

De restauratie van het praalgraf kost honderdduizend euro. Het graf en de kapel zijn nog altijd eigendom van de familie Adornes.