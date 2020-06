Gered bruinvisje haalt het dan toch niet

De bruinvis is aangespoeld en is meegenomen voor wetenschappelijk onderzoek. Een politie-inspecteur kon het dier zondagmorgen met zijn moeder herenigen door zelf de zee in te gaan. De baby-bruinvis raakte op eigen krachten niet meer bij zijn moeder door de sterke stroming. Aangezien het bruinviskalf het niet zou overleven als hij niet terug bij zijn moeder kon komen, besloot de aanwezige politie-inspecteur zelf de zee in te zwemmen. Maar het heeft niet mogen baten, blijkt nu. Volgens experts had het verzwakte dier erg weinig overlevingskansen.

