Uit een onderzoek van de stabiliteit blijkt dat de draagkracht van de verdiepingen ondermaats is. Het archief van het vredegerecht is ondertussen wel verhuisd naar het andere gerechtsgebouw. In april verhuist ook het vredegerecht zelf, voor de ondernemingsrechtbank is er nog geen oplossing. Het gerecht benadrukt wel dat het gebouw niet op instorten staat.