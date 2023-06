Gerecht onderzoekt val in rioolput in Rumbeke

In de late voormiddag zijn twee werknemers van de firma Epur bij werkzaamheden aan de waterzuiveringsinstallatie van WZC De Zilverberg in Rumbeke zwaargewond geraakt.

Het gaat om een man van 46 uit Bitsingen en een man van 36 uit Luik. De man van 46 viel in een rioolput, de andere persoon probeerde hem eruit te halen maar raakte bedwelmd door de vrijkomende gassen. De brandweer slaagde erin om het eerste slachtoffer uit de put te halen en hem te reanimeren. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar AZ Delta. Hij is intussen niet meer in levensgevaar. De andere persoon raakte bij het incident zwaargewond.

Het WZC postte dit op Facebook: "Dit nieuws raakt alle mensen van De Zilverberg en de hele Motenafamilie. Onze gedachten gaan uit naar de familie, vrienden en collega’s van de slachtoffers. Wij zijn nu nog aan het wachten op verder medisch nieuws vanuit het ziekenhuis en hopen op een goeie afloop. Een veilige werkomgeving is zowel voor onze eigen medewerkers als voor medewerkers van organisaties waar we mee samenwerken een topprioriteit. We stellen alles in het werk om de betrokken medewerkers verder de nodige ondersteuning en begeleiding te bieden."

Onderzoek

Het Arbeidsauditoraat onderzoekt het aanwezige werkmateriaal en de persoonlijke beschermingsmiddelen. "Ook een sociaal inspecteur van de inspectiedienst Toezicht Welzijn op het Werk kwam ter plaatse," klink het. "Het onderzoek wordt toegespitst op diverse facetten die verband houden met de arbeidsveiligheid. Meer precies zal de inspectiedienst nagaan of de werkgever een risicoanalyse had gemaakt voor dit soort werkzaamheden, en of er voldoende preventiemaatregelen waren uitgewerkt."

Er loopt ook onderzoek of de werknemers voldoende opleiding hadden gekregen voor dat werk.