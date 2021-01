Het gaat om de bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Kortrijk. De allereerste prik valt Gerarda Barzeele te beurt. Gerarda is 93 jaar en liep enkele weken geleden zelf een coronabesmetting op. Met milde symptomen weliswaar. Maar ze hoopt dat het Pfizer-vaccin haar beter zal beschermen. Die komen vandaag in het AZ Groeninge in Kortrijk aan.

Er zijn 10.400 dosissen voor de 5200 bewoners van een woonzorgcentrum in de regio. Iedereen moet tegen begin februari ingeënt zijn,