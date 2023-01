Geraldine Chaplin -dochter van- krijgt ster op filmfestival

In de jaren zestig zette ze haar eerste stappen in de wereld met onder meer een rol in 'Doctor Zhivago' (1965), waarmee ze werd genomineerd voor een Golden Globe, en tot op de dag van vandaag maakt ze indruk op het witte doek. De genen heeft ze duidelijk geërfd van haar ouders, Charlie Chaplin en Oona O'Neill."

Chaplin vertolkte ook rollen in 'Nashville' (1975), 'Chaplin' (1992), 'Hable con ella' (2002) en 'The Orphanage' (2007). De laatste jaren speelde ze ook rollen in 'The Barefoot Emperor' (2019) en in 'Luka", een van de blikvangers op het Oostendse filmfestival. Chaplin zelf was laaiend enthousiast over de ster. "Ik heb eindelijk een ster in Oostende!"

De steronthulling in de Grote Post betekent niet dat Chaplin geen echte ster krijgt: die ligt gewoon in de Walk of Fame op de Zeedijk.