In Zuid-West-Vlaanderen zijn ze nu iets meer dan een week aan de slag met lokale contacttracing. W13 - een koepelvereniging van OCMW's - schakelt daarvoor onder andere gepensioneerde artsen in.

Die artsen bellen mensen op die met COVID19 in contact zijn gekomen. Wij gingen langs bij zo'n arts die zich ondanks zijn pensioen nog steeds inzet voor de volksgezondheid.

Oud-uroloog Johan Mattelaer, in Kortrijk aan de slag als lokale contacttracer, is de oudste van de de elf gepensioneerde artsen die mee in de bres springen. De specialisten op rust doen dit op vrijwillige basis en vervullen zo een cruciale rol binnen de lokale contacttracing. En dat is een goede zaak.