GEOxyz kan één lichaam uit vliegtuig met Sala bergen

De firma GEOxyz uit Zwevegem heeft één lichaam uit het wrak van het vliegtuigje met aan boord voetballer Emiliano Sala en piloot David Ibbotson, kunnen bergen. Het is nog niet duidelijk of het om de 28-jarige Argentijnse spits of om de piloot gaat.

Zij zaten op maandag 21 januari met zijn tweeën in het kleine vliegtuig dat op weg was van Frankrijk naar Cardiff, nadat Sala van FC Nantes voor 20 miljoen euro was overgenomen door Cardiff City. Het vliegtuig verdween die avond van de radar boven het Kanaal. Zondag werd het toestel op de bodem van de zee gelokaliseerd. Volgens het onderzoeksteam is het lichaam geborgen onder moeilijke omstandigheden. De operatie werd "op een zo waardig mogelijke manier" uitgevoerd, klinkt het. De families van de twee mannen werden ook de hele tijd op de hoogte gehouden.

